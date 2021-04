Sampdoria, orgoglio e obiettivi contrastanti: Ranieri e un rinnovo sempre più in bilico

Claudio Ranieri è tutt'altro che certo della permanenza alla Sampdoria nella prossima stagione e lo si capisce dalle dichiarazioni pubbliche come quella arrivata dopo il ko contro il Napoli: "Il presidente sa dove trovarmi, se vuole parlarmi sono a disposizione. Non ho fretta, non mi sento sulla graticola". La sensazione - secondo il Secolo XIX - è che tra presidente e tecnico si stia innescando un confronto basato sull'orgoglio e che per Ranieri i 52 punti che si è posto come obiettivo, abbiano un valore simbolico e morale che potrebbero condizionarlo nelle scelte per il futuro. Intanto sabato arriverà l'Hellas Verona di Juric, uno dei tecnici contattati da Ferrero per il prossimo anno, c'è da credere che Ranieri farà tutto il necessario per provare a strappargli i tre punti.