Sampdoria, Quagliarella: "Non ero tranquillo, con la vittoria di oggi bel passo in avanti"

Nel post partita di Sampdoria-Torino, Fabio Quagliarella è intervenuto in diretta con gli studi di Sky Sport per commentare le sue 493 presenze in Serie A, che gli hanno permesso di raggiungere Pirlo.

"Me lo hanno detto prima della partita. Con la vittoria di oggi abbiamo fatto un bel passo in avanti, considerando anche le vittorie dello Spezia e del Benevento. Non ero assolutamente tranquillo, così come tutta la squadra. Quelli di oggi sono 3 punti fondamentali, contro una squadra difficile da affrontare. Siamo stati bravi a saper soffrire."

Il tuo esordio in Serie A è stato nel maggio del 2000, quasi 21 anni fa, proprio in maglia granata. Nel finale hai detto a Ranieri 'facciamo qualcosa perché il Torino con un lancio di 70 metri arriva in area, e noi dobbiamo giocare con il Brasile'. Questo dimostra la tua voglia di non mollare mai.

"Ho sempre la voglia di giocare, altrimenti avrei smesso già da qualche anno. Durante la partita si cerca di essere lucidi anche nella stanchezza, oggi la difesa e il centrocampo hanno fatto una grande partita di sacrificio. Il Toro ha creato tanto e soprattutto nel secondo tempo ci ha messo in difficoltà".