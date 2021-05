Sampdoria, Ramirez ai saluti: nei prossimi giorni l'entourage incontrerà il Galatasaray

Gaston Ramirez è sempre più lontano dalla Sampdoria. Il trequartista uruguaiano non è stato convocato da Ranieri per la sfida di oggi contro l’Udinese e il suo contratto, in scadenza a giugno, non verrà rinnovato. Secondo quanto riporta Sampdorianews.net, nei prossimi giorni sarebbe previsto un incontro a Instanbul fra l’entuorage del giocatore e il Galatasaray.