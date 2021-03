Sampdoria, Ranieri: "Non meritavamo di perdere, ci è mancata un po' di malizia"

E' arrivata una sconfitta al Dall'Ara per la Sampdoria contro il Bologna, questo il commento ai microfoni di Sky Sport del tecnico dei blucerchiati Claudio Ranieri. "Ci è mancata un po' di malizia, siamo stati ingenui nei primi due gol loro. Avevamo la partita in meno, però non meritavamo di perdere oggi e ci stava forse qualcosa in più del pareggio per noi. Non è colpa di Irrati ma è meglio quando sta dietro una televisione al VAR che in mezzo al campo, due punizioni a nostro favore che ha giudicato in maniera inversa. Palacio è andato via in tranquillità, ci è mancata la cattiveria e malizia sportiva senza far male. Non ci manca la fiducia, i ragazzi hanno spinto anche sul 3-1. Sono entrati nell'ordine delle idee di lottare sempre, la fiducia c'è stata".

Quagliarella un valore aggiunto?

"Quagliarella è un super campione, è un capitano non solo per la fascia".