Sampdoria, testa solo al finale di stagione: in attesa di conoscere il futuro di Ranieri

Del doman non v'è certezza. Diceva Lorenzo Il Magnifico. Il futuro della Sampdoria invece è ancora tutto da scrivere. Claudio, Ranieri s'intende, di magnifico ha compiuto la rimonta della passata stagione raccogliendo una squadra con una situazione di classifica davvero preoccupante e l'ha condotta alla salvezza con quattro giornate di anticipo. Quest’anno invece l'obiettivo è stato raccolto allo sbocciare della primavera con un decimo posto che ancora adesso perdura. Il suo contratto però andrà in scadenza il prossimo giugno, così come quello del direttore sportivo Carlo Osti e del responsabile scouting Riccardo Pecini, e l’annuncio del prolungamento ancora non è arrivato.

Le reazioni - Massimo Ferrero è stato chiaro. Il presidente blucerchiato intende tenersi stretto il suo allenatore, anche se molto probabilmente dovrebbe essere rivista la parte economica. "Ranieri è il mio tecnico e non si tocca", ha esordito così a Radio Kiss Kiss Napoli in settimana il numero uno di Corte Lambruschini. Dall’altra parte il tecnico è risultato tranquillo: "Non ho nessun problema - ha detto in conferenza stampa dopo il ko interno contro il Napoli -. Sono molto sereno sulla questione. Quando il presidente mi vorrà chiamare, ne parleremo". Le parti prossimamente si incontreranno per discutere la situazione che è in attesa di decollare, in un verso o nell'altro.

Chiudere al meglio - Intanto c'è un campionato da portare a termine. Il mister romano ha posto come obiettivo il raggiungimento dei 52 punti, che andrebbero a bissare l’ottimo traguardo dei 26 punti ottenuti alla fine del girone di andata. L'impresa appare difficile ma questo può rappresentare uno stimolo importante per la squadra che nel breve affronterà Verona, Crotone e Sassuolo prima di due scogli ardui da superare contro Inter e Roma. Lottare su ogni pallone con determinazione: è questo quello che vuole Claudio Ranieri dalla squadra nelle prossime otto gare, per terminare la stagione nella parte sinistra della classifica. E in attesa di delineare il futuro.