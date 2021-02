Sarà un derby nervoso? Conte: "Non ne vedo il motivo, c'è anche un ottimo arbitro"

Sarà un derby nervoso? Antonio Conte, allenatore dell'Inter, risponde così in conferenza stampa: "No, assolutamente. Sarà una partita in cui entrambe le squadre cercheranno di vincerla, è stato designato un ottimo arbitro e non vedo il motivo. Non ci dimentichiamo che è calcio, è una partita importante ma non vedo motivo per avere nervosismo o creare situazioni che possano nuocere alla squadra".

