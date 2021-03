Sassuolo annichilito da Gotti. Quattro gare, nessuna vittoria e nessun gol segnato

Inizia ad assumere i contorni della maledizione quella del Sassuolo quando incontra l’Udinese targata Luca Gotti. Non solo gli uomini di Roberto De Zerbi non sono mai riusciti a battere i friulani dall’inizio dell’avventura del tecnico in panchina, ma non sono neanche stati in grado di segnare un gol. Il 2-0 di ieri sera è infatti il quarto match senza reti all’attivo degli emiliani contro la formazione di Gotti. All’andata lo 0-0 del Mapei Stadium arrivò con un solo tiro nello specchio della porta da parte dei padroni di casa. Un record.