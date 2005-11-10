Sassuolo, Berardi è l'incubo del Milan: solo due calciatori hanno segnato di più ai rossoneri

Quando vede il Milan, Domenico Berardi si esalta. Il capitano del Sassuolo ha realizzato ben 12 gol contro i rossoneri dal 2014 a oggi, ai quali aggiunge sette assist nelle 21 sfide disputate tra campionato e Coppa Italia. Nessun calciatore ancora in attività ha segnato di più contro il Diavolo. La storia comincia il 12 gennaio 2014, con il clamoroso poker realizzato nel 4-3 del Mapei Stadium che costa la panchina a Massimiliano Allegri. Da quel momento Berardi diventa un problema ricorrente per quasi tutti gli allenatori passati sulla panchina milanista.

Berardi-Milan, dal poker del 2014 alla tripletta contro Inzaghi

Il numero 10 si ripete nel maggio 2015 con una tripletta nel successo contro il Milan di Filippo Inzaghi, poi colpisce anche la squadra allenata da Mihajlovic nell'ottobre dello stesso anno. A dicembre 2020 va a segno contro il primo Milan di Pioli, mentre nel novembre 2021 contribuisce al 3-1 neroverde a San Siro. Ancora più pesante il suo impatto nel 5-2 del gennaio 2023, quando chiude con un gol e tre assist. L'ultimo dispiacere inflitto ai rossoneri risale allo scorso maggio, con il rigore dell'1-0 trasformato al Mapei Stadium.

Solo Piola ed Enrico Chiesa hanno segnato più di lui al Milan

Il bilancio complessivo racconta quanto Berardi abbia inciso: nelle 21 partite contro il Milan ha partecipato direttamente a 19 reti del Sassuolo, che negli incroci con lui in campo ha ottenuto otto vittorie e tre pareggi. Il Milan è, insieme alla Sampdoria, la squadra alla quale ha segnato di più in Serie A. Tra i giocatori non più in attività - si legge su La Gazzetta dello Sport - soltanto Silvio Piola, con 22 reti, ed Enrico Chiesa, con 14, hanno fatto meglio contro i rossoneri. Numeri che spiegano perché, alla vigilia del nuovo confronto, Ruben Amorim abbia più di un motivo per dedicare particolare attenzione al capitano neroverde.