"Eravamo reduci da una serie di risultati negativi ed era importante riprendere il percorso. In questa prima parte di campionato abbiamo subito tanti gol, oggi chiudiamo il match con un clean sheet e questo ci deve far capire che siamo sulla strada giusta. Forse i più giovani non hanno ancora la percezione delle difficoltà del torneo di serie A, sta a noi esperti trasmettere la mentalità giusta e creare un collettivo unito che creda fortemente nel traguardo della salvezza. Sotto il profilo dell'atteggiamento ho visto segnali di crescita e quindi sono fiducioso, devo fare i complimenti anche al nostro portiere che ci ha salvato in diverse circostanze.

Rigore? La palla sbatte prima sul petto e poi sul braccio: dove lo doveva mettere? Guida ha arbitrato benissimo, non c'era nulla. Io penso alla squadra e al campo: eravamo partiti benissimo, poi ci sono state delle difficoltà. Se viene meno l'intensità rischiamo di non essere competitivi". Queste le parole del capitano del Sassuolo, Domenico Berardi, ai microfoni di DAZN.