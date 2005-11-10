Chi prendere e chi evitare al Fantacalcio del Sassuolo di D'Aversa

Il Sassuolo ha esonerato Alberto Aquilani dopo cinque sconfitte consecutive e diciassettesimo posto in classifica in Serie A, un punto in più del Monza terzultimo. Al suo posto è arrivato Roberto D'Aversa con un contratto valido fino al 30 giugno 2027 con l'opzione per un'ulteriore stagione.

D'Aversa è un allenatore pragmatico, che adatta il modulo ai giocatori a disposizione, ma ha un'identità tattica abbastanza riconoscibile. Negli anni ha utilizzato diversi moduli a seconda delle squadre allenate e dei giocatori a disposizione in rosa. Lo scorso anno ha optato per la difesa a 3 ma nelle esperienze a Parma e Lecce ha utilizzato la difesa a 4.

Chi prendere (tenere) al fantacalcio:

Indipendentemente dal modulo utilizzato (3-4-2-1 o 4-3-3) fiducia in Berardi e Laurientè, due freccie nell'arco del nuoov allenatore: entrambi al di sotto delle aspettative in queste prime 11 giornate con il capitano neroverde che ha realizzato appena 2 reti e una fantamedia del 6,39 mentre Laurientè poco meglio con 2 gol e 1 assist con una fantamedia del 6.73. Da valutare la titolarità di Sebastiano Esposito, il migliore del tridente di Aquilani con 2 gol e 2 assist e una fantamedia del 7.57 ma la cui titolarità è minata da Bowie, più "idoneo" a ciò che richiede il tecnico neroverde alle sue punte centrali. In difesa si può puntare su Obrador, appena 1 partita da titolare con Aquilani ma che D'Aversa ha avuto lo scorso anno quando era l'allenatore del Torino. Infine Idzes, ritornato dall'infortunio che lo ha tenuto fuori 4 partite in questo iniziio di campionato.

Chi evitare (o svincolare):

Non ci sono certezze sul modulo che D'Aversa utilizzerà con il Sassuolo (3-4-2-1 o 4-3-3) ma non sono consigliati i centrali difrensivi Walukiewicz, Caleta-Car e Candè a rischio insufficienze e malus. Non danno garanzie nè Muric nè Turati che in ottica fantacalcio rischiano di prendere tanti malus rendendoli portieri non appetibili in ottica fantacalcio.