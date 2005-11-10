"A prescindere dai sistemi di gioco, è come si interpretano le partite. Loro hanno delle assenze, noi abbiamo delle assenze, ma se ragioniamo che le assenze ci hanno portato a questo momento allora noi non usciamo da queste situazione, se ragioniamo invece sul fatto che le assenze diventano opportunità per altri, molto probabilmente si esce da questa situazione". Ha parlato così Roberto D'Aversa, allenatore del Sassuolo, in conferenza stampa prima della partita contro il Napoli, soffermandosi poi tra le altre cose anche sull'infermeria.

Come sta Volpato? Ci dice qualcosa su Adzic...

"La squadra è stata costruita per il 4-3-3 ma quando sono arrivato abbiamo perso in nazionale sia Bakola che Adzic. Adzic è stato veramente sfortunato, Bakola la gestione, mi riferisco alla Nazionale, poteva rientrare per far sì che guadagnasse qualche giorno. Ci sono tante situazioni, Thorstvedt non era al 100%. Chiaro che se ho la possibilità di fare il 4-3-3 con dei ricambi allora si può giocare, contro il Genoa non c'era possibilità e ho pensato al 3-4-3. Bakola e Volpato faranno parte dei convocati, sulla carta si potrebbe fare anche il 4-3-3, poi domani vedremo".

Berardi come sta? Non ha fatto la preparazione quest'anno, quanto sta incidendo sulla sua condizione?

"Ti sei risposto da solo, ma anche altri, quando non hai la continuità di lavorare puoi avere delle difficoltà. Viene da un infortunio molto grave, altri giocatori non sarebbero rimasti in Serie A, ma Domenico è un giocatore forte, ha sempre voglia di lavorare, l'ho dovuto frenare io. Ora bisogna riportare tutti su una certa condizione, ci sono le gare, ma lui è uno che bisogna più frenarlo che caricarlo".