Sassuolo, Caputo: "Finalmente torno sul campo. L'Europeo è un mio sogno e può arrivare"

Così Francesco Caputo, attaccante del Sassuolo, a Sky Sport dopo il successo sul Parma: "Finalmente torno sul campo, era la cosa a livello personale più importante. Abbiamo un obiettivo di squadra, sappiamo che è difficile ma ci proveremo fino alla fine. Ormai, a livello personale, il peggio è alle spalle. Sto bene, mi sto allenando, ho fatto una buona mezz'oretta quest'oggi".

Grande finale di stagione del Sassuolo.

"Io penso che con la Juve il risultato sia stato molto ma molto bugiardo, poi le grandi squadre con la qualità non ti perdonano. Stiamo facendo un gran filotto fuori casa, abbiamo l'entusiasmo a mille, sappiamo che è difficile chiudere al settimo posto ma prepareremo al massimo la sfida con la Lazio".

Sulla Nazionale che dice?

"Per Sassuolo è una grande soddisfazione avere 4 giocatori in nazionali più i giovani in Under 21. Ognuno di noi ambisce all'Europeo. E' un mio sogno, potrebbe arrivare dopo una lunga gavetta e tanti sacrifici. Ci proverò fino alla fine, comunque andrà sarò contento".