Sassuolo, De Zerbi è realista: "Non siamo stati bellissimi. Non eravamo i soliti"

Il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha parlato a DAZN dopo la vittoria per 1-0 contro la Sampdoria. "Oggi non siamo stati bellissimi, ma è una grande vittoria. Non eravamo brillanti fisicamente, ci siamo portati dietro la vittoria di Milano. Non eravamo i soliti, per questo la ritengo una grandissima vittoria".