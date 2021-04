Sassuolo, Ferrari: "Oggi non era semplice ribaltare il risultato. Sposta avere o no Berardi"

Gianmarco Ferrari, difensore del Sassuolo, è intervenuto a Sky Sport dopo la vittoria sulla Fiorentina: "Berardi è un grandissimo giocatore e l'ha già dimostrato con tutti i suoi gol, più di 80 in Serie A. Quando c'è o non c'è, sposta. All'inizio eravamo compassati e abbiamo preso un brutto gol, ma nel secondo tempo abbiamo accelerato il ritmo con voglia. Migliorare il campionato dell'anno scorso ci cambia tanto, proviamo ogni domenica a vincere a prescindere. Dobbiamo mantenere continuità, ribaltare il risultato oggi non era semplice e l'abbiamo fatto perché vogliamo migliorarci ogni volta. Faremo di tutto per arrivare più in alto possibile".

La concentrazione sulla fase di possesso toglie concentrazione a voi difensori?

"In base a come imposti le partite cambia. A Crotone per esempio ci si dedicava tanto alla fase difensiva, mentre quando giochi più il pallone devi equilibrare di più tra le due. Certo, sempre attento devi stare perché ci sono le marcature preventive. Siamo difensori, e diamo sì una mano avanti ma pensiamo a difendere".