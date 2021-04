Sassuolo, l'affondo dello Shakhtar su De Zerbi: gli ucraini gli hanno promesso Djuricic e Boga

Roberto De Zerbi sfoglia la margherita e valuta con attenzione le due proposte che gli sono arrivate nelle ultime settimane. L'ultimo contatto in ordine di tempo è stato con la Fiorentina, che preso atto del raffreddamento dei colloqui con Gattuso sono tornati alla carica con il tecnico del Sassuolo. De Zerbi ha chiesto giocatori con precise caratteristiche per dire di sì, ovvero un portiere abile nel gioco con i piedi, un centrale difensivo che possa manovrare, un trequartista e un'ala. Tradotto in giocatori, dall'Emilia si porterebbe dietro Consigli, uno tra Chiriches e Marlon, Djuricic e Boga. Un piano complesso per i viola, meno per lo Shakhtar che almeno per il reparto offensivo sembra essere pronto ad accontentarlo. La tentazione ucraina dunque è molto forte, anche se la Fiorentina resta in corsa. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.