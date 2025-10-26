Sassuolo, Matic: "A Roma ho tante amicizie. Oggi con tante motivazioni"

Schierato da Fabio Grosso per la delicata sfida casalinga contro la Roma, l'ex di turno Nemanja Matic ha commentato il match ai microfoni di DAZN: "A Roma ho lasciato amici ed è sempre bello. Oggi l'affronto da avversario e vedremo cosa succederà in campo. Le motivazioni per giocare a calcio sono sempre importanti, oggi abbiamo una grande motivazione".