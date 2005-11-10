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Sassuolo-Milan 1-1, un punto che vale: i neroverdi reggono l’urto e rispondono da squadra

Antonio Parrotto
autore
Antonio Parrotto
Oggi alle 07:41Serie A
12.10.2026 07:41Serie A
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Il Sassuolo ha pareggiato contro il Milan reagendo all'iniziale svantaggio della formazione rossonera. Aquilani può essere soddisfatto
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Un pareggio che non fa rumore come una vittoria, ma che dice parecchio. Sassuolo-Milan finisce 1-1 e per la squadra di Alberto Aquilani resta la sensazione di aver retto bene l’urto contro un avversario superiore per qualità ed esperienza, senza però rinunciare alla propria identità. Il Milan ha avuto diverse occasioni nitide, soprattutto nel finale del primo tempo, quando Arijanet Muric ha tenuto in piedi il Sassuolo con una serie di interventi importanti ma nel secondo tempo anche Maignan ha salvato la situazione in area rossonera.

La reazione dopo lo svantaggio

Quando Rabiot ha trovato il vantaggio al 63’, la partita sembrava potersi indirizzare dalla parte rossonera. Invece la squadra di Aquilani ha reagito immediatamente. Cinque minuti dopo è arrivato il pareggio di Cas Odenthal, bravo a farsi trovare nel posto giusto nella mischia nata da un corner di Laurienté. Sicuramente da sottolineare la reazione immediata dei neroverdi che in cinque minuti hanno rimesso in piedi la situazione, senza disunirsi o accusare il colpo.

Un Sassuolo meno brillante, ma più maturo

Non è stata probabilmente la miglior versione del Sassuolo vista al Mapei Stadium. I neroverdi arrivavano da sei partite interne consecutive con almeno due gol segnati e stavolta hanno prodotto meno ,a proprio per questo il punto assume valore. Non sempre si può dominare - specie contro le big - e non sempre si può vincere attraverso il gioco. A volte serve saper soffrire, restare compatti e sfruttare il momento giusto e contro il Milan il Sassuolo lo ha fatto. Il gol annullato a Thorstvedt nel finale lascia anche un pizzico di rammarico, ma il risultato resta positivo. Aquilani porta a casa un altro segnale di crescita: questa squadra sa giocare, ma sta imparando anche a resistere. Questa è maturità.

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