Sassuolo, Raspadori: "L'Europa sarebbe un orgoglio. Aguero? Capita a tutti di sbagliare"

Giacomo Raspadori, attaccante del Sassuolo andato in gol nel successo neroverde in casa del Genoa, ha così parlato a DAZN dopo il match: una vittoria molto importante, soprattutto per dare continuità e per cercare di inseguire il nostro sogno. Siamo riusciti a essere concreti e a portare a casa la vittoria".

Venti minuti importanti, poi forse vi è mancata un pizzico di continuità.

"Sicuramente è vero, il caldo penso che abbia influito, sia per noi che per loro. Dobbiamo, nelle ultime partite, cercare di avere più continuità nei 90 minuti per raggiungere l'obiettivo prefissato".

Quanto è bello vedere quei movimenti dei compagni?

"Questa è l'idea del mister che ci dà tanto e ci mette nelle condizioni di arrivare nelle giuste condizioni ad affrontare la partita. Sappiamo sempre come affrontare l'avversario. Per me che gioco davanti e sono un riferimento è anche un piacere guardare tutto questo".

L'Europa?

"Sono cresciuto insieme alla società, un percorso iniziato quando ero piccolo, ogni giorno con dedizione e impegno ma anche con consapevolezza cerchiamo di mettere sempre tutto, l'Europa sarebbe un grande orgoglio".

Cosa ha detto De Zerbi dopo quell'errore?

"Si sarà arrabbiato. E' stata una decisione sbagliata in campo, come capita, speriamo di finire nel migliore dei modi".

Lei è stato più freddo di Aguero...

"E' capitato a me oggi, sicuramente capita anche ai migliori come lui di sbagliare".