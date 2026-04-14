Sassuolo, si ferma Bakola: lieve distorsione del ginocchio sinistro per il centrocampista

Il Sassuolo perde Darryl Bakola. Il club neroverde ha pubblicato poco fa un report sul proprio sito ufficiale riguardo alla seduta odierna e ha aggiornato anche sulle condizioni fisiche del giovane centrocampista, che probabilmente dovrà dare forfait venerdì contro il Como. Di seguito il testo integrale della nota:

"Si è ritrovata questo pomeriggio la Prima Squadra neroverde per cominciare la preparazione della gara casalinga contro il Como di venerdì 17 aprile alle ore 18:30. La sessione è cominciata con riscaldamento ed esercitazioni di possesso palla, di seguito gli uomini a disposizione di mister Grosso hanno svolto esercitazioni tecnico tattiche, partitelle a campo ridotto e per concludere lavoro metabolico a secco. Gli allenamenti proseguiranno domani con una seduta mattutina. In seguito a un infortunio rimediato nei giorni scorsi in allenamento, il calciatore Darryl Bakola ha riportato una lieve distorsione del ginocchio sinistro. Le sue condizioni verranno rivalutate nei prossimi giorni".