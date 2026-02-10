Sassuolo, Bakola saluta l'OM: "Grazie per le emozioni vissute. È stato davvero bello"

Nato calcisticamente e cresciuto con indosso la maglia dell'Olympique Marsiglia, Darryl Bakola, centrocampista classe 2007 approdato nel corso della sessione invernale di calciomercato al Sassuolo, ha voluto salutare il club transalpino con un post su Instagram:

"Inizia un nuovo capitolo, ma prima volevo dirvi grazie.

Grazie all'OM per la fiducia, allo staff, ai miei compagni di squadra e a tutti coloro che ho incontrato e con cui ho lavorato ogni giorno dal mio arrivo.

Grazie ai tifosi per la vostra passione, il vostro supporto e per tutte le emozioni che abbiamo condiviso al Vélodrome e ovunque.

Indossare questa maglia è sempre stato qualcosa di forte e la voglia di fare bene non è mai cambiata. Il futuro si costruirà con lo stesso spirito, con rispetto e umiltà".