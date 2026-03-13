Bakola si immerge nel Sassuolo: "Mi ispiro a Pogba. Laurienté e Volpato mi hanno sorpreso"

Il centrocampista del Sassuolo - arrivato a gennaio dal Marsiglia, Darryl Bakola, ha rilasciato un'intervista a SassuoloChannel per parlare di sé e dell'impatto con il mondo neroverde. "La posizione che preferisco è quella di centrocampista box-to-box" - le sue parole raccolte da SassuoloNews.net - ", un po' come giocatori del calibro di Paul Pogba, Declan Rice e altri grandi calciatori simili. Mi piace davvero giocare in quella posizione. Il giocatore che mi ispira di più direi che è Pogba, davvero, è il giocatore che mi piace da quando ero piccolo, ho sempre amato quello che fa in campo, anche fuori dal campo, il suo stile e tutto il resto, mi ha sempre ispirato".

Sull'arrivo a Sassuolo: "Ho deciso di venire qui perché mi piaceva il progetto. Era un buon club in una bella città e ho pensato che sarebbe stato fantastico per me crescere qui in questa città. De Zerbi mi ha detto che dovevo divertirmi e lavorare per diventare un giocatore di alto livello. Ho parlato con Koné della possibilità di venire qui. Mi ha detto che c'era un'ottima atmosfera, che sarebbe andata bene per me, che tutti erano simpatici e gentili, che era un club familiare.

Su chi l'ha sorpreso: "Un giocatore che mi ha sorpreso durante l'allenamento è Armand Laurienté e Christian Volpato perché sono giocatori molto tecnici, veloci, vivaci, raramente ho visto qualcosa di simile. Armand mi ha detto: 'Divertiti, qui è molto bello. L'atmosfera è ottima. Ne è la prova il fatto che lui è qui da 4 anni'. Mi ha detto che qui mi troverò molto bene".

Sul Sassuolo e su Grosso: "Beh, la mia impressione sul Sassuolo in queste prime settimane è che sia un ottimo club. Durante gli allenamenti, va tutto molto bene con l'allenatore. Cerca sempre di farmi migliorare quando commetto degli errori. Cerca di dirmi cosa non va, così posso lavorarci sopra, e anche a livello di direzione, lo staff, va tutto molto bene. Quando mi vede, mi sorride, mi chiede come vanno le cose qui all'inizio. Il fatto che l'allenatore parli francese è molto positivo per me perché, prima di tutto, non parlo italiano, non lo parlo bene, lo capisco un po' e il fatto che l'allenatore parli francese è molto meglio anche per parlare con lui e per fargli spiegarmi molte cose, è sempre meglio".

Su Berardi: "Berardi è un giocatore molto tecnico. Ricordo che durante la mia prima sessione ha segnato un gol, un gol molto bello. Ha superato il portiere con un pallonetto. Quando sono tornato a casa ero scioccato. Ne ho parlato con i miei genitori".