Lo svenimento durante la rissa Rabiot-Rowe e il mondiale mancato: Sassuolo, chi è Bakola

Lo manda De Zerbi. Più o meno, perché, come nel caso di Robinio Vaz, a Darryl Bakola il tecnico dell’Olympique Marsiglia ha rimproverato, in passato, una certa mancanza di fame. Nato a Clichy, nel Nord della Francia, il 30 novembre 2007 da generazioni congolesi, il nuovo acquisto del Sassuolo è un centrocampista con vocazione prettamente offensiva. Diventato famoso non solo per le sue qualità, ma anche per un episodio molto particolare.

Bakola, aggregato da tempo alla prima squadra dell’OM, è stato infatti tra gli spettatori della violenta lite tra Adrien Rabiot e Jonathan Rowe, che ha poi portato all’allontanamento di entrambi. Non solo: il giovane, nell’occasione, è rimasto talmente scosso da venire, richiedendo l’intervento dei medici del club per rianimarlo mentre la rissa era in corso.

Cresciuto nel vivaio dell’Asnières, del Racing Club de France e del Red Star, nel 2022 Bakola è stato acquistato a titolo definitivo dall’Olympique Marsiglia. Con l’OM ha vinto la Coupe Gambardella 2024 (prima Coppa nazionale giovanile vinta dal club dal 1979), per poi esordire in prima squadra il 5 gennaio 2025 (5-1 al Le Havre). A novembre 2025 Bernard Diomède lo avrebbe portato volentieri con sé nel Mondiale Under-20, ma il no dell’OM ha impedito alla Francia di puntare sul talento di Bakola, che non ha ancora conquistato la chiamata della nazionale maggiore. In questa stagione, ha finora collezionato otto presenze in Ligue 1 e una in Champions League, curiosamente con un minutaggio molto vicino: 68’ complessivi in campionato e 62’ in Champions.

Alto 1,78 m e destro di piede, Bakola ha le sue migliori armi nel dinamismo e nella creatività offensiva. Sa giocare sia da interno di centrocampo che da esterno d’attacco, è abile a ricevere il pallone anche in zone strette e a servire passaggi filtranti agli attaccanti. Colpisce per la capigliatura, ma anche per la capacità di muoversi tra le linee.