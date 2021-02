Sassuolo-Spezia 1-0. Al 25' ci pensa il solito Ciccio Caputo in contropiede

Al 25’ è Francesco Caputo a sbloccare il match fra Sassuolo e Spezia. Liguri altissimi in pressione perdono palla, con la giocata di prima di Locatelli per Obiang che lancia l’ex Empoli in campo aperto per andare in gol.c