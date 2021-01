Scambio Dzeko-Sanchez, intanto il bosniaco fa un retweet criptico su record e futuro

La trattativa tra Inter e Roma per lo scambio tra Edin Dzeko e Alexis Sanchez procede. Il dg giallorosso, Tiago Pinto, è ora a Milano, così come tutta la dirigenza nerazzurra. Intanto, sui social, dove non è attivo se non con dei repost di altri messaggi, è arrivato un retweet interessante da parte del bosniaco. Ha rilanciato infatti il post di Squawka Football che parla dei suoi record: "E' il primo giocatore a fare almeno 50 gol in Bundesliga, Premier League e Serie A. Forse è tempo per lui di conquistare un'altra Lega...".

Come funziona per il Decreto Crescita? A chi i benefici?

Svista o mercato? Un retweet per evidenziare i propri record, con svista sull'ultima frase, o un messaggio al mercato? Di certo c'è che al momento l'unica pista concreta è quella Inter con lo scambio per Alexis Sanchez. Solo un'ipotesi sondata ma niente di concreto sul PSG, in Francia nessuno può permettersi il suo ingaggio da 7.5 milioni di euro (e l'Olympique Marsiglia, peraltro, ha già preso Arkadiusz Milik). E in Spagna? Il Barcellona è nel pieno di una crisi finanziaria: sarebbe un azzardo clamoroso (nulla da escludere) per i catalani provare ad appesantire ancora le proprie casse, peraltro nel bel mezzo delle elezioni. E anche il Real Madrid è in spending review e fino a questo momento non è decollato lo scambio con Mariano Diaz.