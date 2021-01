Scambio Dzeko-Sanchez, operazione che va bene a tutti. Ma la Roma deve colmare la differenza

vedi letture

"Uno scambio di prestiti clamoroso che può travolgere la Serie A, una bomba ma anche un incastro complesso". Così scrive La Gazzetta dello Sport a proposito della pazza idea dello scambio tra Roma e Inter, che potrebbe portare Edin Dzeko a vestire la maglia nerazzurra e Alexis Sanchez quella giallorossa. II bosniaco era già stato vicino all'Inter in passato e ormai è diventato un peso per la squadra capitolina, soprattutto per la rottura con mister Fonseca; il cileno, invece, potrebbe trovare finalmente fiducia e continuità. Un'operazione che va bene a tutti, ma che è complessa a causa del peso lordo degli stipendi dei due calciatori: l'ingaggio di Dzeko pesa 13 milioni, quello di Sanchez 9 grazie al Decreto Crescita. E di questi tempi, 4 milioni sono davvero tanti, soprattutto per una società come quella milanese che è stata praticamente "costretta" ad azzerare ogni tipo di investimento. Per trovare la quadra, dunque, dovrà essere la Roma a colmare la differenza, in qualche modo.