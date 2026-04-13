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Scatto Juventus, è 4º posto: i tifosi esaltano Spalletti

Scatto Juventus, è 4º posto: i tifosi esaltano Spalletti TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Camillo Demichelis
Oggi alle 06:45Serie A
Camillo Demichelis

La Juventus, ieri, si è subito ritrovata alla Continassa per mettere nel mirino la gara contro il Bologna. Il programma dei bianconeri ha previsto un lavoro di scarico per chi ha giocato contro l'Atalanta. Mentre il resto del gruppo si è allenato regolarmente sul campo. Per il match di domenica resta da capire se ci sarà il rientro di Perin, Vlahovic, invece, sarà sicuramente assente e probabilmente mancherà anche Cabal. DV9 proverà a recuperare per la gara contro il Milan del 26 aprile anche se la sensazione è che non verranno corsi dei rischi. La Juventus è uscita comunque rinfrancata da questo weekend calcistico poiché oltre ad aver vinto a Bergamo, il Como ha perso contro l’Inter. Perciò la squadra di Spalletti si è ripresa il quarto posto ed è a soli tre punti dal Milan.

La Juventus dovrà valutare gli acciaccati.
Quella contro l’Atalanta è stata una vittoria molto pesante per la Juventus. Luciano Spalletti può essere soddisfatto soprattutto dell’atteggiamento mostrato dalla sua squadra. La Juventus ha saputo soffrire e portare a casa una partita fondamentale per la lotta Champions. Ma un aspetto che non va assolutamente tralasciato è il fatto che molti dei calciatori bianconeri sabato sera sono scesi in campo nonostante non fossero al top della forma. Infatti, Kelly, Thuram, Yildiz, Conceicao e David erano tutti alle prese con fastidi fisici. Il difensore inglese, nel riscaldamento, si è fermato per farsi fasciare la gamba sinistra, ciononostante è sceso in campo. Dopo la partita Spalletti ha sottolineato che anche Thuram non stava bene. Inoltre, anche per Conceicao, Yildiz e David la scorsa settimana è stata piuttosto difficile perché hanno dovuto convivere con delle problematiche fisiche. Ma anche loro hanno dato la disponibilità per giocare ed essere in campo a Bergamo. Adesso, però, la Juventus dovrà valutare tutti questi calciatori per rimetterli al meglio in vista della gara contro il Bologna. Per il match di domenica, però, tornerà McKennie, che ha scontato il turno di squalifica.

I tifosi della Juventus celebrano Spalletti.
Sabato, i tifosi della Juventus hanno affollato il settore ospiti della New Balance Arena e durante la partita hanno avuto modo di intonare un coro dedicato a Luciano Spalletti. Ma prima di cantare il motivetto per il tecnico di Certaldo, il lanciacori ha espresso tutta la vicinanza del tifo bianconero all’allenatore: “Un coro per il Mister, che ha appena rinnovato e per le belle parole che ha speso per questa società, per questa maglia e per questa squadra, che significa tutto per noi”. Spalletti ha subito instaurato un bel rapporto con il popolo bianconero, che si sente rappresentato dal suo condottiero. Il tecnico di Certaldo ha il merito di aver ridato alla Juventus la sua identità e i tifosi juventini non possono che essergli grati per questo. Ma l’affetto del popolo bianconero per la squadra è sempre più forte e questo finale di stagione sembra aver dato nuova linfa ai sostenitori della Vecchia Signora. Tant’è che, dopo la vittoria di Bergamo, i tifosi della Juventus hanno deciso di acquistare i biglietti per la trasferta contro il Milan del 26 aprile. I tagliandi del settore ospiti di San Siro sono già esauriti. Quindi la Juventus, anche a Milano, potrà contare sul supporto del suo pubblico.

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