Ufficiale Secondo acquisto di giornata per il Bologna, tesserato il difensore sloveno Kujrakovic

Altro acquisto ufficiale per il Bologna in queste ore, che dopo aver inserito in rosa il portiere cileno Thomas Gillier (il quale dovrebbe comunque subito ripartire, con destinazione Montreal in MLS in prestito) ha depositato in Lega Serie A anche il contratto di Minel Kujrakovic (17 anni), esterno mancino classe 2008 di nazionalità sloveno, prelevato a titolo definitivo in patria dal Domzale.

L'attesa, nel capoluogo emiliano, è però tutta rivolta all'arrivo di Ciro Immobile. Quella del Bologna sarà la quinta maglia vestita nel massimo campionato italiano dopo Juventus, Genoa, Torino e ovviamente Lazio, di cui è stato bomber dal 2016 al 2024. Il centravanti di Torre Annunziata è il miglior marcatore in attività della Serie A, l’ottavo di sempre con 201 gol in 353 apparizioni: gli obiettivi raggiungibili sono Baggio (settimo a 205 gol), Di Natale (sesto a 209), Altarini e Meazza (quarti in coabitazione a 216 reti). Servirebbe una stagione da 24 gol per raggiungere Gunnar Nordahl, terzo di sempre a quota 225 reti.