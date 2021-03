Serie A, la classifica aggiornata: la Juve è a -7 dall'Inter e a un solo punto dal Milan

La Juventus vince in rimonta con la Lazio e si prende tre punti importantissimi per la classifica. La squadra di Pirlo stacca l'Atalanta e si porta al terzo posto in solitaria con 52 punti ad una lunghezza dal secondo posto occupato dal Milan. La Lazio resta ferma a quota 43 punti.

Inter 59

Milan 53

Juventus 52

Atalanta 49

Roma 47

Napoli 44**

Lazio 43

Hellas Verona 38

Sassuolo 36

Udinese 32*

Sampdoria 31

Bologna 28

Genoa 27

Spezia 26

Benevento 26*

Fiorentina 25*

Cagliari 21

Torino 20***

Parma 15

Crotone 12

* una partita in più

** una partita in meno

*** due partite in meno