Serie A, la classifica aggiornata: Roma terza, ma Lazio e Atalanta guadagnano due punti

Occasione persa per la Roma, che non va oltre lo 0-0 contro un Benevento ridotto in dieci per gran parte del secondo tempo e non riesce a portare a casa i tre punti che le avrebbero permesso di tenere a distanza l’Atalanta. Con questo risultato i giallorossi conservano il terzo posto a 44 punti, ma con una sola lunghezza di vantaggio su Lazio e Atalanta (+2 sulla Juventus che però giocherà domani). Il Benevento, dal canto suo, sale a 25 punti, +10 sul Cagliari terzultimo.

Inter 53

Milan 49

Roma 44

Lazio 43

Atalanta 43

Juventus 42**

Napoli 40*

Sassuolo 35

Verona 34

Sampdoria 30

Genoa 26

Fiorentina 25

Bologna 25

Udinese 25

Benevento 25

Spezia 24

Torino 20

Cagliari 15

Parma 14

Crotone 12*

* Una partita in meno

** Due partite in meno