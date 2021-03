Shevchenko su Gattuso: "Sta facendo un bel percorso da allenatore, certe cose le hai nel DNA"

vedi letture

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex Milan Andriy Shevchenko, oggi c.t. dell'Ucraina, ha parlato anche di Rino Gattuso, allenatore del Napoli e suo ex compagno di squadra in rossonero: "Rino sta facendo un bel percorso da allenatore. Certe cose le hai nel Dna. Lui ha un suo stile e ha lavorato tanto per fare carriera. Ha fatto esperienze diverse, non si è mai tirato indietro. Va apprezzato anche per questo"