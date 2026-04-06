Si è conclusa la 31^ giornata di Serie A: tutti i risultati, i tabellini e le pagelle

Termina con l'1-0 del Napoli sul Milan la 31^ giornata della Serie A 2025/2026. Il gol di Politano rilancia la squadra di Conte nella lotta scudetto. Di seguito tutti i risultati, i tabellini, i marcatori e le pagelle targate TMW.
SASSUOLO-CAGLIARI 2-1 - Il tabellino
Marcatori: 30' Esposito (C), 50' Garcia (S), 78' Pinamonti (S)
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Romagna (13’ st Coulibaly), Idzes, Garcia; Koné (24’ st Lipani), Thorsvedt; Berardi, Volpato (13’ st Matic), Laurienté (24’ st Bakola); Pinamonti (37’ st Nzola). A disp.: Turati, Zacchi, Satalino, Muharemovic, Felipe, Doig, Iannoni, Fadera, Vranckx, Moro. All.: Grosso.
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Ze Pedro (38’ st Kilicsoy), Mina, Rodriguez; Palestra, Adopo (45’ st Zappa), Gaetano (30’ st Sulemana), Deiola, Obert; Folorunsho (30’ st Borrelli), Esposito (45’ st Mendy). A disp.: Albarracin, Raterink, Sherri, Ciocci, Mazzitelli, Liteta, Belotti. All.: Pisacane.
HELLAS VERONA-FIORENTINA 0-1 - Il tabellino
Marcatori: 82’ Fagioli (F)
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson (45’ st Mosquera), Edmundsson, Frese; Oyegoke (30’ st Bradaric), Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede (30’ st Suslov), Belghali; Bowie, Orban (22’ st Sarr). A disp.: Perilli, Toniolo, Slotsager, Valentini, Cham, Al-Musrati, Harroui, Niasse, Isaac, Lirola. All.: Sammarco.
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Comuzzo (45’ st Rugani), Pongracic, Ranieri, Gosens (31’ st Balbo); Fabbian (14’ st Piccoli), Fagioli (45’ st Brescianini), Ndour; Harrison, Kean (31’ st Fazzini), Gudmundsson. A disp.: Christensen, Lezzerini, Sadotti, Deli, Bonanno, Kouadio, Kospo, Braschi. All.: Vanoli.
LAZIO-PARMA 1-1 - Il tabellino
Marcatori: 15' Delprato (P), 77' Noslin (L)
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic (58’ Lazzari), Provstgaard, Romagnoli, Tavares; Taylor LL, Cataldi, Dele-Bashiru; Isaksen (58’ Cancellieri), Maldini (65’ Dia), Pedro (58’ Noslin). A disp.: Furlanetto, Giacomone, Ratkov, Belahyane, Hysaj, Basic, Przyborek, Farcomeni. All.: Sarri.
PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Britschi (92’ Carboni), Nicolussi Caviglia (70’ Estevez), Keita (92’ Sorensen), Bernabè (80’ Ordonez), Valeri; Strefezza (80’ Oristanio), Pellegrino. A disp.: Corvi, Rinaldi, Ndiaye, Ondrejka, Jensen, Elphege, Mena. All.: Cuesta.
CREMONESE-BOLOGNA 1-2 - Il tabellino
Marcatori: 3' Joao Mario (B), 16' Rowe (B), 90'+1 Bonazzoli (C)
CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Luperto, Bianchetti, Pezzella; Zerbin (85’ Floriani), Maleh, Grassi (46’ Bondo), Vandeputte (46’ Thorsby, 53’ Payero); Bonazzoli, Djuric (46’ Okereke). A disposizione: Silvestri, Nava, Barbieri, Baschirotto, Faye N., Ceccherini, Faye M., Folino. Allenatore: Giampaolo.
BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Joao Mario (82’ Zortea), Vitik, Lucumi, Miranda; Freuler, Moro (82’ Pobega); po'Bernardeschi (61’ Orsolini), Sohm (78’ Ferguson), Rowe (78’ Cambiaghi); Castro. A disposizione: Franceschelli, Pessina, Casale, De Silvestri, Heggem, Helland, Castaldo. Allenatore: Italiano.
PISA-TORINO 0-1 - Il tabellino
Marcatori: 80’ Adams (T)
PISA (3-5-2): Semper; Calabresi (41’ st Cuadrado), Caracciolo, Canestrelli; Leris (41’ st Touré), Aebischer, Hojholt (31’ st Akinsanmiro), Tramoni, Angori; Moreo (13’ st Stojilkovic), Meister (13’ st Loyola). A disp.: Scuffet, Nicolas, Albiol, Bozhinov, Coppola, Bettazzi, Piccinini, Stengs. All.: Hiljemark.
TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen (38’ st Lazaro), Prati (17’ st Casadei), Gineitis (38’ st Tameze), Obrador; Vlasic; Simeone (27’ st Anjorin), Kulenovic (17’ st Adams). A disp.: Israel, Siviero, Maripan, Marianucci, Biraghi, Nkounkou, Ilkhan, Ilic, Njie. All.: D’Aversa.
INTER-ROMA 5-2 - Il tabellino
Marcatori: 1’, 52’ Lautaro Martinez (I), 40’ Mancini (R), 45' +2 Calhanoglu (I), 55’ Thuram (I), 63’ Barella (I), 70’ Pellegrini (R)
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni (13’ st Darmian); Dumfries, Barella, Calhanoglu (22’ st Sucic), Zielinski (31’ st Mkhitaryan), Dimarco; Lautaro Martinez (13’ st Bonny), Thuram (21’ st Esposito). A disp.: J.Martinez, Di Gennaro, de Vrij, Frattesi, Luis Henrique, Diouf, Cocchi. All.: Chivu.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini (1’ st Ghilardi), Ndicka, Hermoso (36’ st Ziolkowski); Celik, Cristante, Pisilli, Rensch (13’ st Tsimikas); Soulé (19’ st El Shaarawy), Pellegrini; Malen. A disp.: Gollini, De Marzi, Angelino, El Aynaoui, Venturino, Zaragoza, Robinio Vaz. All.: Gasperini.
UDINESE-COMO 0-0 - Il tabellino
UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Kabasele (86’ Bertola), Solet; Ehizibue (86’ Zarraga), Piotrowski (65’ Miller), Karlstrom, Ekkelenkamp (69’ Gueye), Kamara (69’ Arizala); Atta; Zaniolo. A disposizione: Sava, Padelli, Bayo, Mlacic, Camara. Allenatore: Runjaic.
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic (86’ Van Der Brempt), Diego Carlos, Kempf, Valle; Perrone (60’ Sergi Roberto), Da Cunha; Paz, Caqueret (60’ Baturina), Diao (80’ Morata); Douvikas (60’ Vojvoda). A disposizione: Tornqvist, Vigorito, Cavlina, Goldaniga, Morata, Moreno, Kuhn, De Paoli. Allenatore: Fabregas.
LECCE-ATALANTA 0-3 - Il tabellino
LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga (23' st N'Dri), Siebert, Tiago Gabriel, Ndaba; Ramadani (23' st Coulibaly), Fofana (1' st Gandelman), Ngom; Pierotti, Chiederà (34' st Stulic), Banda. A disposizione: Früchtl, Samooja, Alex Sala, Perez, Helgason, Jean, Gorter, Marchwinski. Allenatore: Di Francesco.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti (25' st Kossounou), Kolasinac; Zappacosta (25' st Bellanova), de Roon (18' st Pasalic), Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski (18' st Raspadori); Krstovic (35' st Sulemana). A disposizione: Sportiello, Pardel, Bakker, Musah, Samardzic, Navarro, Ahanor. Allenatore: Palladino.
JUVENTUS-GENOA 2-0 - Il tabellino
JUVENTUS (3-4-2-1): Perin (1’ st Di Gregorio); Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso (38’ st Holm); Locatelli; Conceicao (38’ st Miretti), McKennie, Thuram, Yildiz (45’ st Boga); David (22’ st Milik). A disp.: Pinsoglio, Cabal, Koopmeiners, Gatti, Kostic, Vlahovic, Openda, Zhegrova. Allenatore: Spalletti.
GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Messias (7’ st Baldanzi), Frendrup (38’ st Ekhator), Malinovskyi (21’ st Masini), Martin; Vitinha, Colombo (21’ st Ekuban). A disp.: Leali, Sommariva, Otoa, Zatterstrom, Sabelli, Amorim, Ouedraogo, Grossi. Allenatore: De Rossi.
NAPOLI-MILAN 1-0 - Il tabellino
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus (40’ st Beukema), Buongiorno, Olivera; Gutierrez, Anguissa, Lobotka, Spinazzola (30’ st Politano); McTominay, De Bruyne (40’ st Elmas); Giovane (25’ st Alisson Santos). A disp.: Meret, Contini, Mazzocchi, Gilmour. All.: Conte
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (37’ st Loftus-Cheek), De Winter, Pavlovic; Saelemaekers (17’ st Athekame), Fofana (37’ st Leao), Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku (29’ st Pulisic), Fullkrug (17’ st Gimenez). A disp.: Terracciano, Torriani, Jashari, Estupinan, Odogu, Ricci. All.: Allegri
