Si parla tanto di un attaccante, ma il mediano oggi deve riposare. Le soluzioni del Milan

Le voci su Santiago Gimenez continuano ad imperversare nel mondo Milan. L'attaccante messicano, d'altronde, sta spingendo per la sua cessione: vuole vestirsi di rossonero nonostante la volontà del Feyenoord di non cedere il suo bomber. È probabile che il Milan faccia un'altra proposta oltre i 30 milioni di euro nelle prossime ore, così come è probabile che una svolta potrebbe esserci giovedì dopo la Champions, che vede impegnate entrambe le squadre.

Riposa Fofana

Si parla dell'acquisto di un attaccante, non di quello di un centrocampista. Eppure ce ne sarebbe bisogno... Dopo 26 partite di fila da titolare potrebbe essere arrivato il primo turno di riposo di Youssouf Fofana. Il centrocampista francese, arrivato a fine agosto dal Monaco dopo un corteggiamento durato tutta l'estate, è rimasto in panchina dall'inizio solo per la prima gara, all'andata contro il Parma. Poi sempre dal primo minuto. Insostituibile. Oggi, però, Conceicao lo farà rifiatare per evitare squalifiche nel derby.

La probabile formazione del Milan

Al posto di Fofana giocherà Bennacer. Per il resto 4-3-3 confermato. In difesa Calabria riprende la titolarità, nonostante negli ultimi giorni non sia stato benissimo: se dovesse dare forfait al suo posto giocherebbe uno tra Terracciano e Jimenez, ormai in pianta stabile in prima squadra. A centrocampo Musah è pronto a scalare in mediana, con Bennacer e Reijnders. Davanti Leao, Pulisic e Morata.