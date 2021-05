Silvestri per l'Inter: i nerazzurri pronti all'affare con l'Hellas. Può convivere con Handanovic

L'Arena oggi in edicola fa il punto su Marco Silvestri, portiere dell'Hellas Verona. L'Inter pensa sempre all'ex Leeds per il ruolo di dopo Samir Handanovic. Può battere Juan Musso anche per una questione di costi: Silvestri potrebbe partire per una cifra tra gli 8 e i 10 milioni e, per la prima stagione, potrebbe anche accettare di condividere il ruolo dei pali nerazzurri con lo sloveno.