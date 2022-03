Sindaco Sala: "Lo Scudetto tornerà a Milano. E da tifoso interista, il Milan mi preoccupa"

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky, parlando della lotta Scudetto con un occhio di riguardo per le due milanesi: "La partita di domenica (Napoli-Milan, ndr) è stata, al di là dei punti, oggettivamente importante per dare la dimensione di forza del Milan. Non voglio arrivare a dire che lo Scudetto si giocherà tra Inter e Milan, ma in questo momento mi pare siano un gradino sopra le altre. Compreso il Napoli. Il Milan mi sembra in un grande momento. Lo dico con preoccupazione, da tifoso interista (ride, ndr). Il Milan è davvero impressionante ora. Sarà un campionato che si deciderà alla fine".