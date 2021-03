"Smalling e Veretout out contro il Napoli". Rivedi le parole del tecnico della Roma Fonseca

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, è intervenuto in sala stampa in vista della sfida di domani contro il Napoli rispondendo a una domanda su Smalling: "Non dovrà operarsi al ginocchio. Resterà fuori dalla partita di domani ma presto si allenerà con la squadra. Lo stiamo gestendo giorno per giorno ma sta molto bene". Qui il video per rivedere le dichiarazioni dell'allenatore della Roma.