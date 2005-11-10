Sogni albiceleste per l'attacco della Fiorentina. Ma prima servirà sfoltire la rosa

Soulé e Mastantuono sono nel mirino di Paratici per le corsie esterne dell'attacco viola. Prima però le cessioni: in tre con la valigia pronta, poi ci sarà da capire che fare con Kean.

La Fiorentina continua a muoversi sul mercato degli attaccanti alla ricerca di due esterni che possano rappresentare una sorta di ciliegina sulla torta dopo un ottimo mercato fin qui condotto da Fabio Paratici. I nomi più suggestivi emersi negli ultimi giorni provengono entrambi dall’argentina e si trattano di Matias Soulé e Franco Mastantuono.

Prima largo alle cessioni

La sensazione però è che la Fiorentina prima di far partire il decisivo assalto agli esterni d’attacco abbia bisogno un po’ di sfoltire La Rosa, anche perché iniziano ad essere veramente tanti i giocatori in esubero. I principali indiziati sono Moreno, Sohm e Balbo, rimasti fuori dalla lista dei convocati per i prossimi impegni per questioni legate al mercato (QUI la news). Ci sarà poi da risolvere la questione Dodo, conteso da Roma e Napoli (ma occhio alla Premier). Infine la prossima settimana potrebbe essere utile a capire il futuro di Kean. La trattativa con il Como non sembra particolarmente calda, con i lariani che si sono limitati ad una chiacchierata esplorativa con gli agenti del calciatore. La Fiorentina non considera però l’attaccante incedibile ed è per questo che di fronte ad un’offerta importante lo scenario muterebbe in fretta.

Oggi la sfida al QPR

Nel frattempo il lavoro di Fabio Grosso e i suoi prosegue non più sui campi torridi del Viola Park ma nella sicuramente più fresca Inghilterra. Da ieri pomeriggio infatti la squadra è volata oltremanica per la seconda parte del ritiro estivo. Nella giornata oggi andrà in scena il primo test amichevole al Loftus Road Stadium di Londra contro il Queens Park Rangers, il 29 luglio invece la sfida al Vicarage Road contro il Watford di Alessio Dionisi ma soprattuto del grande ex Edoardo Bove.