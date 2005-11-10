Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Sogni albiceleste per l'attacco della Fiorentina. Ma prima servirà sfoltire la rosa

Sogni albiceleste per l'attacco della Fiorentina. Ma prima servirà sfoltire la rosa TUTTOmercatoWEB
© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Niccolò Righi
autore
Niccolò Righi
Oggi alle 06:53Serie A
Soulé e Mastantuono sono nel mirino di Paratici per le corsie esterne dell'attacco viola. Prima però le cessioni: in tre con la valigia pronta, poi ci sarà da capire che fare con Kean.

La Fiorentina continua a muoversi sul mercato degli attaccanti alla ricerca di due esterni che possano rappresentare una sorta di ciliegina sulla torta dopo un ottimo mercato fin qui condotto da Fabio Paratici. I nomi più suggestivi emersi negli ultimi giorni provengono entrambi dall’argentina e si trattano di Matias Soulé e Franco Mastantuono.

Prima largo alle cessioni

La sensazione però è che la Fiorentina prima di far partire il decisivo assalto agli esterni d’attacco abbia bisogno un po’ di sfoltire La Rosa, anche perché iniziano ad essere veramente tanti i giocatori in esubero. I principali indiziati sono Moreno, Sohm e Balbo, rimasti fuori dalla lista dei convocati per i prossimi impegni per questioni legate al mercato (QUI la news). Ci sarà poi da risolvere la questione Dodo, conteso da Roma e Napoli (ma occhio alla Premier). Infine la prossima settimana potrebbe essere utile a capire il futuro di Kean. La trattativa con il Como non sembra particolarmente calda, con i lariani che si sono limitati ad una chiacchierata esplorativa con gli agenti del calciatore. La Fiorentina non considera però l’attaccante incedibile ed è per questo che di fronte ad un’offerta importante lo scenario muterebbe in fretta.

Oggi la sfida al QPR

Nel frattempo il lavoro di Fabio Grosso e i suoi prosegue non più sui campi torridi del Viola Park ma nella sicuramente più fresca Inghilterra. Da ieri pomeriggio infatti la squadra è volata oltremanica per la seconda parte del ritiro estivo. Nella giornata oggi andrà in scena il primo test amichevole al Loftus Road Stadium di Londra contro il Queens Park Rangers, il 29 luglio invece la sfida al Vicarage Road contro il Watford di Alessio Dionisi ma soprattuto del grande ex Edoardo Bove.

Solo con TIMVISION hai DAZN e Prime in promo a soli 19,99€ per i primi 3 mesi. Attiva ora online!
Articoli correlati
Dalla Spagna: la Fiorentina fa sul serio per Mastantuono. Appuntamento il 1° agosto... Dalla Spagna: la Fiorentina fa sul serio per Mastantuono. Appuntamento il 1° agosto
Il River Plate piazza il colpo Angel Correa. Ma il sogno resta il ritorno di Mastantuono... Il River Plate piazza il colpo Angel Correa. Ma il sogno resta il ritorno di Mastantuono
Mastantuono lascerà il Real Madrid. E attenzione al possibile derby italiano Juve-Fiorentina... Mastantuono lascerà il Real Madrid. E attenzione al possibile derby italiano Juve-Fiorentina
Altre notizie Serie A
Napoli, riecco Neres: primo allenamento stagionale per il brasiliano a Dimaro TMWNapoli, riecco Neres: primo allenamento stagionale per il brasiliano a Dimaro
Graziani consiglia l'Inter: "Davanti troppo prevedibile. Serve uno spacca-partite... Graziani consiglia l'Inter: "Davanti troppo prevedibile. Serve uno spacca-partite alla Conceicao"
Tardelli e la scelta di Pirlo: "Si sentirà un piano B, ma non è detto faccia peggio... Tardelli e la scelta di Pirlo: "Si sentirà un piano B, ma non è detto faccia peggio del piano A"
Antonio Silva, niente Milan. Rose conferma: "Vuole venire da noi al Bournemouth,... Antonio Silva, niente Milan. Rose conferma: "Vuole venire da noi al Bournemouth, è vicino"
Dopo 12 anni di collaborazione con Allegri, Aldo Dolcetti torna sul mercato Dopo 12 anni di collaborazione con Allegri, Aldo Dolcetti torna sul mercato
Tacchinardi: "Letteralmente sorpreso da Pirlo. Guardiola sarebbe stato l'uomo giusto"... Tacchinardi: "Letteralmente sorpreso da Pirlo. Guardiola sarebbe stato l'uomo giusto"
Vaciago: "Pirlo scommessa (da vincere) fatta in un momento delicatissimo della nostra... Vaciago: "Pirlo scommessa (da vincere) fatta in un momento delicatissimo della nostra storia"
Fiorentina, la Primavera riparte da Andreazzoli: "Le cose insolite a me piacciono"... Fiorentina, la Primavera riparte da Andreazzoli: "Le cose insolite a me piacciono"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, Dibu Martinez pista complicata: Vicario e Suzuki le prime alternative. Joao Mario a un passo dalla Fiorentina. Il Napoli aspetta Zeballos e lavora per l’esterno difensivo: ecco tutti i nomi
Primo piano
Immagine top news n.0 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di A tra conferme e nuovi arrivi
Immagine top news n.1 Kolo Muani vede la bandiera a scacchi: la Juventus alza il tiro, adesso palla al PSG
Immagine top news n.2 Il retroscena sulla Nazionale: 'no' arrivato anche da Motta, per Baldini veto della Lega Serie A
Immagine top news n.3 Come giocherà l'Italia di Pirlo? La certezza sarà il passaggio alla difesa a quattro
Immagine top news n.4 Pep Guardiola ha detto no, l'Italia riparte dal Maestro Pirlo: sarà lui il nuovo ct azzurro
Immagine top news n.5 Leao attende un'offerta, intanto il Milan si costruisce in casa il futuro con due rinnovi
Immagine top news n.6 Romero è molto più di un'idea per l'Inter: l'agente è a Milano, Ausilio accelera per il centrale
Immagine top news n.7 Sassuolo, Palmieri: "Aquilani un po' penalizzato. Mercato? Bloccato, forse peggio del 2025"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Torna a parlare Rafa Leao: vuole la cessione ma tornerà a Milanello. Come finirà? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 I giorni in cui l'Italia ha sognato Pep: perché ora Maldini e Leonardo preferiscono Pirlo
Immagine news podcast n.2 Kolo Muani, Kessie e non solo: la Juve non accelera. E il problema è anche legato agli esuberi
Immagine news podcast n.3 Il Como su Kean: il miglior italiano acquistabile per la Champions e non solo
Immagine news podcast n.4 Sarà un passaggio di consegne, comunque vada: Spagna-Argentina, Yamal-Messi. 19 anni dopo il bagnetto
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Bargiggia: "Milan, Leao alla fine dovrà accontentarsi e andrà in Turchia"
Immagine news Altre Notizie n.2 Salandin: "Juve in ritardo su Suzuki. E Kolo Muani pensano di averlo..."
Immagine news Altre Notizie n.3 Italia, Caputi: "Idee non chiare se si parte da Ancelotti e si arriva a Pirlo"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Graziani consiglia l'Inter: "Davanti troppo prevedibile. Serve uno spacca-partite alla Conceicao"
Immagine news Serie A n.2 Tardelli e la scelta di Pirlo: "Si sentirà un piano B, ma non è detto faccia peggio del piano A"
Immagine news Serie A n.3 Antonio Silva, niente Milan. Rose conferma: "Vuole venire da noi al Bournemouth, è vicino"
Immagine news Serie A n.4 Dopo 12 anni di collaborazione con Allegri, Aldo Dolcetti torna sul mercato
Immagine news Serie A n.5 Tacchinardi: "Letteralmente sorpreso da Pirlo. Guardiola sarebbe stato l'uomo giusto"
Immagine news Serie A n.6 Vaciago: "Pirlo scommessa (da vincere) fatta in un momento delicatissimo della nostra storia"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Colpo a centrocampo della Cremonese: dal Catanzaro arriva Simone Pontisso
Immagine news Serie B n.2 Sudtirol, Possanzini: "Convinto dal progetto. Gli anni con De Zerbi mi hanno dato tanto"
Immagine news Serie B n.3 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle venti formazioni di Serie B
Immagine news Serie B n.4 Cremonese, buona la prima: 4-0 alla Giana Erminio. Giampaolo: "La strada è lunga"
Immagine news Serie B n.5 L'Ascoli vestirà hummel: accordo con il marchio danese per le prossime 4 stagioni
Immagine news Serie B n.6 Dalle Mura cambia squadra ma non regione: è un nuovo giocatore del Benevento
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Doppio rinnovo in casa Gubbio: Carraro e Fazzi prolungano fino al 2028
Immagine news Serie C n.2 Casarano, colpo in prospettiva in difesa: dal Genoa è in arrivo il 2007 Latif Ouedraogo
Immagine news Serie C n.3 Giana Erminio, Gambirasio: "Siamo sereni e fiduciosi, vedo uno spirito positivo"
Immagine news Serie C n.4 La Procura Federale apre un'inchiesta sulla Juve Stabia. Il Bari guarda interessato
Immagine news Serie C n.5 Gautieri: "Bari, non ricommettere gli errori fatti nelle recenti annate. Marino esperto"
Immagine news Serie C n.6 Eusepi dice addio alla Sambenedettese: "La scelta non è dipesa da me. Ma va bene così"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Standard Liegi-Juventus, Spalletti vuole alzare ritmo e intensità
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Spagna-Argentina
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Spagna-Argentina, chi conquisterà la Coppa del Mondo 2026?
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Doppio innesto in casa Lazio: Freeman fra i pali e Holmstrom in difesa
Immagine news Calcio femminile n.2 Ancora un colpo per il Como: arriva Wullaert in attacco. Ha vinto il titolo di capocannoniere
Immagine news Calcio femminile n.3 Como Women, innesto danese per il reparto d'attacco: Nielsen firma un triennale
Immagine news Calcio femminile n.4 L'Inter blinda Irene Santi: arriva il rinnovo fino al 2028
Immagine news Calcio femminile n.5 Due Europei son meglio di uno. E possono dare slancio al rinnovamento degli stadi
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus, Ferraresi rinnova fino al 2028. L'attaccante sarà girata in prestito al Bologna
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Uomo vero, allenatore che ha segnato un'epoca: la storia di Osvaldo Bagnoli Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Guardiola il salvatore, Infantino l’alleato: siamo messi così
Accadde Oggi
Immagine news Accadde Oggi... n.3 25 luglio 1997, a Roma sbarca il Fenomeno Ronaldo. Per andare subito a Milano
Immagine news Fantacalcio n.3 Fantacalcio, l'analisi del nuovo acquisto Vojvoda all'Udinese
Newsticker
19/07 Spagna-Argentina 1-0 ai supplementari: la Roja conquista il Mondiale
19/07 Questa sera per la finale del mondiale è attesa un’audience tv di due miliardi di spettatori
19/07 Spagna-Argentina, finalissima tra due economie in crescita
19/07 «È stato un mondiale epocale, il calcio non sarà più lo stesso»
18/07 Inghilterra-Francia 6-4, spettacolo a Miami: Saka trascina i Tre Leoni, Mbappé entra nella storia