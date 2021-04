Solo una rete in stagione per De Ligt: "Sono deluso, voglio segnare di più per aiutare la Juve"

Alla Juventus in questa stagione sono mancati anche i gol di De Ligt, in passato decisivo nell'area avversaria. "Penso di avere tra le mie qualità quella di fare gol e non sono felice di aver realizzato solo una rete fino a questo momento della stagione - dice il difensore bianconero a Sky Sport -, voglio migliorare in questo. Ma serve una crescita generale in tutti noi: da chi calcia l’angolo a chi fa blocco e chi colpisce di testa. In questo periodo pieno di partite importanti voglio segnare di più per aiutare la squadra".