sondaggio Roma e Inter lavorano allo scambio Dzeko-Sanchez: chi ci guadagna?

Inter e Roma lavorano ad uno scambio assolutamente clamoroso, specie per le tempistiche: a pochi giorni dalla fine del mercato invernale, i giallorossi hanno proposto Edin Dzeko in cambio di Alexis Sanchez, provando così a risolvere definitivamente il problema relativo alla gestione del bosniaco, finito ai margini della squadra dopo l'ennesimo diverbio con Fonseca. Allo stesso tempo, i nerazzurri accontenterebbero il tecnico Conte, da oltre un anno chiede l'arrivo di Dzeko sul mercato come alternativa a Lukaku e Lautaro. A voi lettori di TMW facciamo una domanda semplice: nel caso l'affare andasse in porto, chi ci guadagnerebbe?

Tre opzioni:

- La Roma: con Mayoral titolare e Sanchez-Mkhitaryan alle spalle sarebbe ancora più forte

- L'Inter: con Dzeko avrebbe il terzo attaccante "titolare" in grado di sopperire a qualsiasi assenza

- Ci guadagnerebbero entrambe, in egual misura

