Spalletti al lavoro alla Continassa: la Juve prepara il match con il Sassuolo

La Juventus, ieri, ha goduto di un giorno di riposo e oggi la squadra tornerà alla Continassa per preparare la gara contro il Sassuolo. I bianconeri lavoreranno per crescere ancora e migliorare ulteriormente. A Udine, la Juventus ha giocato bene e con maturità, ma adesso servirà alzare ancora di più il livello perché si è entrati nel rettilineo finale del campionato e la corsa Champions è sempre più agguerrita. I bianconeri sono quinti e hanno scavalcato la Roma e ora dovranno cercare di mettere pressione al Como. La sfida è quanto mai accesa e la Juventus vuole fare di tutto per centrare un obiettivo che è fondamentale sia per il campo che per la società, che incasserebbe una cifra importante da mettere a bilancio.

Thuram punta il Sassuolo.

Nel match contro l’Udinese, la Juventus ha dovuto sostituire Khéphren Thuram per una botta alla caviglia. Il francese, domenica, è stato valutato dallo staff medico bianconero e le sue condizioni non preoccupano. Thuram verrà valutato a partire da oggi, ma c’è un cauto ottimismo affinché possa essere a disposizione per la gara di sabato. In ogni caso la Juventus non correrà rischi e il francese giocherà solo se sarà al top. Nel caso, Spalletti proverà Koopmeiners che eventualmente potrebbe giocare al fianco di Locatelli. In settimana, inoltre, Vlahovic proseguirà il lavoro sul campo e con il gruppo con l’obiettivo di migliorare ancora la sua condizione fisica. Il serbo è fermo da diversi mesi e servirà la massima cautela. Perciò nei prossimi giorni Vlahovic si confronterà con Spalletti per decidere se rientrare contro il Sassuolo oppure se sfruttare la pausa e tornare contro il Genoa dopo la sosta. La Juventus ha bisogno del suo numero 9 ma vuole averlo a pieno regime e non a mezzo servizio. Per questo motivo, le tappe del rientro in campo di Vlahovic saranno ponderate con la massima attenzione.

Spalletti pensa solo alla Juventus.

È un Luciano Spalletti completamente concentrato sulla Juventus e su quello che sarà il futuro della squadra bianconera. Qualche mese fa Chiellini aveva detto che il tecnico di Certaldo era in missione e, di fatto, la situazione è ancora questa. Anzi, Spalletti è sempre più coinvolto e vive praticamente h24 alla Continassa. Anche domenica e lunedì ha scelto di restare al JTC per lavorare e preparare i prossimi passi nei minimi dettagli. Spalletti, ieri, nonostante il giorno di riposo, avrebbe preferito non muoversi da Torino: niente viaggi in direzione Milano o Montaione.. In settimana, l’allenatore avrà modo anche di parlare con la società e presto arriverà la firma sul contratto: probabilmente sarà un annuale con opzione. Le parti stanno limando gli ultimi dettagli, ma il futuro del tecnico di Certaldo alla Juventus non è in discussione. L’allenatore ha la piena fiducia di tutti in società e del gruppo. I giocatori bianconeri sono come dei figli per Spalletti, che spesso li coccola con gesti di affetto. Dopo il triplice fischio di Udine, l’allenatore ha esultato come non mai e poi è corso ad abbracciare e a baciare Yildiz. Spalletti ha coccolato anche Conceicao, che era deluso dopo il gol annullato contro l’Udinese. Il tecnico ha tranquillizzato il portoghese, incitandolo a proseguire su questa strada, perché presto si toglierà grandi soddisfazioni.