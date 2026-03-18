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Spalletti-Juventus, prove di continuità: rinnovo a un passo

Spalletti-Juventus, prove di continuità: rinnovo a un passo TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Camillo Demichelis
Oggi alle 06:45Serie A
Camillo Demichelis

La Juventus, ieri, ha ripreso la preparazione in vista della sfida contro il Sassuolo. I bianconeri sono tornati alla Continassa dopo un giorno di riposo. Adesso il focus è sul match di sabato e poi ci sarà la pausa per le nazionali che porterà via diversi giocatori a Luciano Spalletti. Tra questi ci sarà Gleison Bremer che, dopo diversi mesi, tornerà a vestire la maglia del Brasile. Adesso, però, è ancora tempo di pensare alla sfida contro il Sassuolo e ieri Khéphren Thuram ha lavorato a parte ma punta a recuperare per sabato. Vlahovic, invece, ha lavorato regolarmente in gruppo. L’unico assente è ancora Holm che è fermo dal match contro l’Inter del 14 febbraio.

Spalletti vicinissimo al rinnovo.
La notizia era già nell’aria, ma adesso Luciano Spalletti è davvero vicino a firmare il rinnovo di contratto con la Juventus. Le parti si sono viste diverse volte e hanno discusso di diversi argomenti, con un focus particolare sulla programmazione futura. Adesso Spalletti è pronto a firmare il rinnovo annuale con opzione per un altro anno. Il tecnico di Certaldo firmerà fino al 2027 e poi, di stagione in stagione, si deciderà il da farsi. Ma la strada è tracciata: la Juventus vuole e ha voluto fortemente tenere Spalletti, nel quale vede l’allenatore giusto per guidare la rinascita. In questi mesi il tecnico di Certaldo ha saputo ridare alla squadra un’identità chiara e un gioco che non si vedeva da anni. Adesso è tempo di concentrarsi sul finale di stagione, con un occhio al futuro e con la certezza che si ripartirà da Luciano Spalletti.

Numeri importanti per Boga.
A fine gennaio la Juventus ha preso Jeremie Boga dal Nizza e il suo arrivo è stato sicuramente prezioso per Luciano Spalletti. I bianconeri cercavano un vice Yildiz e l’ivoriano rispondeva alle caratteristiche richieste dalla Vecchia Signora. Boga, in questo mese e mezzo, è riuscito a ritagliarsi un posto importante nella Juventus. L’ivoriano ha raccolto 6 presenze, di cui una da titolare. Ma soprattutto Boga ha dimostrato di avere un certo feeling con il gol e, fino ad ora, ha già realizzato 3 reti in 197 minuti. L’ivoriano, di fatto, segna 1 gol ogni 65 minuti. Perciò Spalletti sembra intenzionato a sfruttare al meglio il suo numero 13, visto che in poco tempo ha saputo essere più incisivo di Openda. Adesso resta da capire se Boga sarà titolare anche contro il Sassuolo. Infatti, Spalletti lo potrebbe schierare come falso nove. Ad Udine l’ivoriano era partito sulla sinistra, ma Yildiz faticava ad agire da riferimento centrale. Perciò Spalletti li ha invertiti a metà primo tempo: questa mossa lo ha ripagato già dopo pochi minuti. Tant’è che Yildiz, dopo essere tornato a sinistra, ha confezionato l’assist per Boga che si è mosso da perfetta prima punta. Negli allenamenti di questi giorni si capirà se la Juventus riproporrà questa soluzione o se in avanti rientrerà David.

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