Spalletti: "Persi palloni di troppo. Magari si pensava che il 2-0 non potesse essere rimontato"

Luciano Spalletti, nella conferenza stampa del post gara contro il Sassuolo, ha parlato di come è maturato il 2-2. "Nel momento in cui loro hanno cominciato a pressare, noi abbiamo perso qualche pallone di troppo, invece che giocare con la consueta calma. È un po' una cosa determinata dal fatto che sentivamo di più la fatica. Magari si pensava che il 2-0 non potesse essere rimontato, poi sono successe delle cose, tipo che qualche calciatore ha sentito la stanchezza".