Spalletti: "Stasera c'era un clima Napoli al Maradona, ma abbiamo sbagliato più del Barça"

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, dopo la sconfitta contro il Barcellona è intervenuto al microfono di Dazn: "Ci dispiace questo risultato perché abbiamo perso la partita, ma è ancor più grande il dispiacere per non aver dato poi il giusto ringraziamento al clima che si era ricreato. Ci abbiamo messo tanto a riportare la gente allo stadio, stasera eravamo qui tutti insieme, era un clima Napoli, ma non abbiamo fatto una buona partita. Bisogna essere onesti, loro hanno sbagliato molto meno di noi, hanno trovato più linee di passaggio. Hanno facilità a far girare il pallone nello stretto e cercare il vuoto. Noi abbiamo provato a farlo, ma dovevamo essere più bravi e non ci siamo riusciti".

Cos'è successo sul contropiede del primo gol?

"E' una situazione in cui si gioca la palla per riaverla, non si sono capiti, probabilmente uno ha preso una direzione e la palla un'altra. Potevamo mettere tutto a posto facendo fallo, non siamo riusciti a farlo e sono andati fino in fondo".

Lei ha vissuto a lungo in Russia: un commento su ciò che sta accadendo?

"Non sono un politico o un esperto. Dico da cittadino che la vita delle persone ha lo stesso valore per chiunque, vedere delle persone che non hanno niente a che fare che soffrono e rischiano di essere uccise a casa propria è una cosa che non si può accettare".