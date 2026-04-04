Spalletti su Vlahovic: "Sta bene e si è allenato bene. Titolare? La vedo dura, ma darà una mano"

Mister Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, è stato interpellato anche sulle condizioni fisiche di Dusan Vlahovic nella conferenza stampa tenuta in vista del match col Genoa di lunedì. Queste le sue dichiarazioni sull'attaccante serbo, al rientro da un lungo infortunio al pari di Arkadiusz Milik: "Sta bene e si è allenato bene, perché in questi giorni ha alternato allenamenti fatti forte e ha potuto recuperare. È a disposizione ma la vedo dura che possa partire dall'inizio, però potrà dare una mano".

Potremmo vedere insieme Milik e Vlahovic insieme? Su Boga?

"Boga ha fatto vedere a tutti che ha delle qualità precise. Lui è un giocatore forte da un punto di vista muscolare perché ha dimostrato di avere delle vampate. È un calciatore che non ama il contatto fisico. Noi siamo contenti di averlo a disposizione. Milik e Vlahovic possono giocare insieme perché uno è una punta di sfondamento mentre l'altro preferisce relazionare il gioco. Loro ci possono servire durante la partita".

Milik potrebbe partire titolare?

"È lo stesso discorso di prima perché sono mancati per un lungo periodo. Loro devono completare ancora il loro periodo di recupero, vista la non lunghezza degli allenamenti con la squadra perciò valutiamo con calma tutte le ipotesi".

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