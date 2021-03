Speciale MLS - L’albo d’oro del principale campionato di calcio del Nord America

Le nuove proprietà americane, l’avvento dei big data e l’arrivo dei nuovi talenti. L’America scopre il calcio, il calcio scopre l’America: TMW racconta il soccer e la MLS.

La stagione 2021 sarà la ventiseiesima edizione della Major League Soccer, il principale e più ricco campionato calcistico di Stati Uniti e Canada. Divisa, come tutte le grandi leghe nordamericane, in due tronconi: prima la regular season, in programma dal 17 aprile al 7 novembre e che ci concluderà con l’assegnazione del Supporters’ Shield, il premio per la squadra che abbia ottenuto più punti nelle due Conference. Poi, dal 19 novembre all’11 dicembre, i playoff, che portano ad alzare la MLS Cup, il trofeo della vincitrice in assoluto. Solo in sei occasioni una squadra ha vinto entrambi nella stessa stagione, e molto di rado la stessa franchigia riesce a vincere per due anni di fila la coppa finale. Il primo sarà difeso in questa stagione da Philadelphia Union, mentre i campioni in carica di MLS Cup sono i Columbus Crew. Ecco l’albo d’oro dei due titoli.

Supporters’ Shield

1996 Tampa Bay Mutiny

1997 D.C. United

1998 Los Angeles Galaxy

1999 D.C. United

2000 Kansas City Wizards

2001 Miami Fusion

2002 Los Angeles Galaxy

2003 Chicago Fire

2004 Columbus Crew

2005 San Jose Earthquakes

2006 D.C. United

2007 D.C. United

2008 Columbus Crew

2009 Columbus Crew

2010 Los Angeles Galaxy

2011 Los Angeles Galaxy

2012 San Jose Earthquakes

2013 New York Red Bulls

2014 Seattle Sounders FC

2015 New York Red Bulls

2016 FC Dallas

2017 Toronto FC

2018 New York Red Bulls

2019 Los Angeles FC

2020 Philadelphia Union

MLS Cup

1996 D.C. United

1997 D.C. United

1998 Chicago Fire

1999 D.C. United

2000 Kansas City Wizards

2001 San Jose Earthquakes

2002 Los Angeles Galaxy

2003 San Jose Earthquakes

2004 D.C. United

2005 Los Angeles Galaxy

2006 Houston Dynamo

2007 Houston Dynamo

2008 Columbus Crew

2009 Real Salt Lake

2010 Colorado Rapids

2011 Los Angeles Galaxy

2012 Los Angeles Galaxy

2013 Sporting Kansas City

2014 Los Angeles Galaxy

2015 Portland Timbers

2016 Seattle Sounders FC

2017 Toronto FC

2018 Atlanta United FC

2019 Seattle Sounders FC

2020 Columbus Crew SC