Spezia, Italiano conta gli uomini per Napoli: la rosa extralarge ora può tornare utile ma andrà sfoltita

Momento di difficoltà per lo Spezia. La squadra di Vincenzo Italiano ha iniziato il 2021 con una sconfitta in casa contro il Verona. Decisiva la rovesciata spettacolare di Zaccagni che non ha lasciato scampo a Provedel. Un ko interno che non ci voleva, che si somma ai due precedentemente ottenuti contro Inter e Genoa e che vanno ad allungare la striscia negativa per una vittoria che in campionato manca ormai dal 7 novembre scorso, 3-0 sul campo del Benevento. Gli Aquilotti comunque giocano, ma alla fine quanto seminato sul terreno di gioco non viene raccolto in termini di risultati.

Italiano conta gli uomini - Il fitto calendario, però, non lascia un attimo di tregua ai liguri che saranno ospiti domani alle 18 a Napoli e lunedì prossimo invece avranno al "Picco" la Sampdoria, gara che a questo punto diventa fondamentale. Vincenzo Italiano dovrà fare la conta dei calciatori che, per un motivo o per l’altro, non potranno essere disponibili. Non saranno della partita i tre positivi Acampora, Ricci e Bastoni a cui andranno aggiunti, oltre ai lungodegenti che sono ben sette, anche gli squalificati Estevez e Chabot. In questo caso può tornare utile la rosa extralarge degli Aquilotti, in attesa di movimenti di mercato.

Testa al mercato - Oltre al campo si pensa anche al mercato in casa Spezia. In entrata si attende soltanto l’ufficialità per accogliere Riccardo Saponara, pronto ad iniziare la sua terza avventura in Liguria dopo Sampdoria e Genoa. Sul fronte delle uscite ci sono alcune pedine da sistemare per alleggerire un organico che, numeri alla mano, risulta però troppo ampio, al netto però delle tante assenze di questi giorni. Fra i partenti ci potrebbero essere due protagonisti della promozione come Luca Mora e Paolo Bartolomei che potrebbero scendere di categoria.