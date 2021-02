Spezia, Italiano: "Mi dispiace che i tifosi non possano gioire allo stadio. So quanto soffrono"

Il tecnico dello Spezia, Vincenzo Italiano, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro la Fiorentina, ha parlato anche dei tifosi, che non possono gioire allo stadio per il momento della sua squadra: "La speranza è che possano tornare presto dappertutto, non solo a Spezia. Rivedere i tifosi, riabbracciare quello che ci circonda: il pubblico è un fattore, soprattutto da noi, l'ho sempre detto che è il dodicesimo uomo che ti trascina e ti supporta. Mi dispiace che il primo anno in Serie A per loro non possa essere frequentato lo stadio, so quanto stanno soffrendo e so quanto manca loro la squadra. Gli attestati di stima e affetto che ricevo mi fanno un piacere immenso, sto cercando di ripagare con il massimo impegno, dedizione, con la massima concentrazione. Cerco di far capire ai ragazzi che salvaguardare quanto conquistato lo scorso anno è troppo importante, speriamo a fine anno di riuscire ad ottenere l'obiettivo che tutti sogniamo e speriamo di regalare ai nostri tifosi".