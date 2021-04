Spezia, Italiano: "Rigore generoso. Dobbiamo essere più svegli"

Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, ha commentato la sconfitta in casa della Lazio in conferenza stampa:

Cosa è cambiato tra il primo e il secondo tempo:

"Non è la prima volta che capita che entriamo un po' molli nella ripresa. In altre occasioni siamo riusciti ad addrizzarla, anche oggi, perché la partita era in equilibrio. Poi con l'episodio negativo non portiamo a casa alcun punto, che sarebbe stato meritato. Il rigore? Il fischio dell'arbitro è stato un po' generoso".

In cosa deve migliorare lo Spezia?

"Dobbiamo crescere e maturare. Il fallo di mano per esempio si può evitare. Anche contro la Roma, qui, eravamo sul 3-3 al 90' e abbiamo perso. Serve essere più svegli, abbiamo 9 partite da qui alla fine".

Cosa ha pensato quando ha visto il gol di Verde?

"Per ogni allenatore è una felicità immensa vedere un giocatore entrare ed essere sempre decisivo. Aumenta il rammarico, se avessimo pareggiato sarebbe stata una festa il viaggio di ritorno".