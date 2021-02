Spezia, la salvezza passa dal "Picco": le prossime quattro gare casalinghe sono scontri diretti

La sfida contro la Fiorentina non va minimamente a scalfire una stagione che, comunque, sta portando soddisfazioni in casa Spezia. Allo stesso tempo però il ko del "Franchi" è servito a mantenere alta la tensione in via Melara. E' stato più volte ripetuto dallo stesso mister Vincenzo Italiano: la Serie A è un percorso impervio e pieno di salite, servirà la massima concentrazione per portare a casa la salvezza. Testa all’obiettivo finale per gli Aquilotti che torneranno in campo quest’oggi per preparare la sfida casalinga di sabato prossimo contro il Parma.

Due rientri per Italiano - Il calendario proporrà di fronte a Terzi e compagni i gialloblu di Roberto D'Aversa reduci dal pareggio interno contro l’Udinese di domenica scorsa. Guai a sottovalutare un avversario che, è vero, è penultimo ma ha giocatori esperti che possono colpire in qualsiasi occasione. Il tecnico di Karlsruhe ritroverà Simone Bastoni sulla corsia di sinistra e Martin Erlic al centro della difesa, entrambi squalificati per la sfida in terra toscana.

Quattro scontri diretti al "Picco" - Quello di sabato alle 15 sarà il primo di quattro incontri casalinghi importantissimi per lo Spezia. Quattro impegni da non sbagliare, quattro scontri diretti. Il 7 marzo infatti arriverà nel Golfo dei Poeti il Benevento di Pippo Inzaghi mentre il 21 marzo ci sarà il Cagliari del neo tecnico Leonardo Semplici per poi chiudere con il Crotone. Le tre trasferte che invece attenderanno gli Aquilotti saranno a dir poco impegnative visto che nell’ordine ci saranno Juventus, Atalanta e Lazio. La stagione sta entrando nel vivo, la battaglia per la salvezza non è ancora finita.