Spezia, Piccoli: "Gasp mi ha insegnato a muovermi in area. Real-Atalanta? Sarò attaccato alla tv"

L'attaccante dello Spezia Roberto Piccoli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta sul campo dell'Atalanta. Di seguito le sue dichiarazioni.

Quanto sei cresciuto in questo percorso?

"Ringrazio la squadra e lo staff medico, che mi ha permesso di rientrare velocemente dopo l'infortunio. Sono molto contento, ma deluso per il risultato, perché avrei voluto portare a casa un punto o tre punti".

Ci racconti il gol? Farias ed Estévez sono stati decisivi.

"Ringrazio entrambi i compagni, perché sono serviti tutti e due. Potevo fare meglio in un'altra situazione, sono un po' dispiaciuto per quel gol mancato".

Che sta succedendo a Nzola?

"Secondo me sta facendo bene. Sta rientrando da un infortunio, bisogna avere pazienza perché essendo entrambi attaccanti possenti recuperiamo meno rapidamente la forma. Lo aspettiamo, io mi farò sempre trovare pronto, poi deciderà il mister".

Gasperini ti ha detto qualcosa di particolare? Cosa ti ha insegnato?

"Mi ha insegnato come muovermi in area, a smarcarmi in profondità. Abbiamo un bel rapporto e ringrazio il mister per avermi fatto i complimenti".

Li guarderai in Champions?

"Sarò attaccato alla TV e spero possano passare il turno. È tutto aperto, spero ce la facciano".