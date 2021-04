Spezia, pressing e bel gioco ma c'è anche il rovescio della medaglia: cali evidenti nei secondi tempi

vedi letture

La stagione dello Spezia è senza dubbio al di sopra delle aspettative. Una Serie A preparata in fretta, una prima parte di stagione con le gare interne giocate lontano dalle mura amiche. Eppure, grazie al suo bel gioco, gli Aquilotti di Italiano hanno un buon margine sulla zona retrocessione ed in campionato hanno saputo mietere vittime illustri come Milan e Napoli.

Il rovescio della medaglia - Un bel gioco che però paga dal punto di vista fisico e mentale. Non a caso lo Spezia è spesso crollato nei secondi tempi. Con la Lazio non c'è stato un vero e proprio crollo, come successo ad esempio nelle gare con Juventus, Atalanta o Fiorentina, ma sicuramente è venuta meno l'attenzione. Lo ha detto lo stesso Italiano: "Non so se è un aspetto mentale o fisico, nei secondi tempi abbiamo subito troppi gol. Con la Lazio siamo stato un po' molli ad inizio ripresa, anche se rispetto ad altre trasferte non abbiamo sofferto così tanto".